Novos radares de velocidade a 1 de setembro. Saiba onde vão estar

O início de setembro marca a entrada em funcionamento de 37 novos radares de controlo de velocidade nas estradas portuguesas.

Os 12 radares de velocidade média estão espalhados pelo país. Um está em Braga; três, no Porto, dois em Aveiro; um, em Coimbra; três, em Lisboa; um, em Santarém; e um, em Setúbal. Na A1, que liga o Porto a Lisboa, existem dois, em Aveiro e Santarém. Estes são acompanhados por um novo sinal de trânsito.

Mas estes novos radares não se encontram apenas em autoestradas ou vias-rápidas. Também foram instalados radares de velocidade média na N10, em Setúbal, e a N109, em Coimbra.

Dos novos radares tradicionais, oito ficam no distrito do Porto, seis em Braga e cinco em Lisboa.



Lisboa continua a ser o distrito com mais radares em funcionamento, 26, seguido do Porto, com 22. Na mesma linha é a A1, que liga as duas maiores cidades portuguesas, a que mais radares tem. Ao longo do percurso, são oito os equipamentos que controlam a velocidade.

A partir de 1 de setembro, são 98 os radares a registar a velocidade em Portugal. Contudo, há planos para que este número aumente para 123. Este aumento prevê a isntalação de mais 11 radares de velocidade média.