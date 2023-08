Como um jovem com paralisia cerebral vê o Papa que move multidões

Veja também:

Ainda faltam muitas horas para o Papa Francisco chegar à Colina do Encontro para a Missa do Acolhimento da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), mas em Belas, Sintra, na Quinta das Tílias, ultimam-se todos os pormenores. E num grupo que tem mais de uma dezena de deficientes, há mesmo muita logística a tratar para que nada falhe. O grupo, com voluntários, chega às 35 pessoas, e o corrupio de entrada no autocarro só termina quando as várias cadeiras de rodas ficam acomodadas na parte de baixo do veículo.

Bruno Silva, de 29 anos, tem paralisia cerebral e é um dos elementos que chegou de vários pontos do país acolhidos pelo grupo do Santuário de Fátima “Vem para o Meio”. Dentro daquele autocarro o ambiente é de verdadeira festa. Canta-se. Ri-se. E pratica-se a modalidade de dança sentada . O hino da Jornada marca a cadência dos 20 quilómetros que os separam do Parque Eduardo VII, onde o Papa Francisco terá o primeiro de muitos encontros com as centenas de milhares de jovens que o esperam no centro da capital.

Além da música, há a irmã Marta que lidera o grupo e pontua os ritmos. Ao microfone anuncia a presença da equipa da Renascença. “Hoje o Bruno é o nosso especial”, avisa.