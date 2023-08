Incêndio em Odemira. “Temos de perder um pouco para salvar um pouco mais”

Um burro come maças assadas diretamente de uma árvore. O animal está no meio de um manto de cinzas, a árvore de fruto está carbonizada – assim como todas as circundantes.

Na segunda-feira, o jumento, assim com outros animais da sua espécie, escapou às chamas que varreram a propriedade em que habita e serve de mascote: o Monte da Teima, um alojamento de Turismo Rural, em Vale de Juncal, S. Teotónio, Odemira.

Parte das instalações do alojamento, que ainda em 2019 foi distinguido pelo Turismo do Alentejo, tiveram outra sorte. O calor transformou-as em ruínas, um prejuízo de 500 mil euros.

Luísa Botelho, coproprietária do Monte da Teima, tem os lábios rebentados do calor. E não consegue esconder a revolta. “Se abrirmos em janeiro ou fevereiro do próximo ano, já estamos com muita sorte.”

“Ainda não fomos contactados pelas autoridades. Recebemos – o meu colega – apenas um telefonema do Turismo do Alentejo”, “diz à Renascença, durante uma visita à propriedade. “O que está a ver aqui é resultado de pura negligência. Não faltaram os meus pedidos de socorro. Eu gritei por socorro.”

O Monte da Teima estava lotado, quando as chamas do incêndio de Odemira, que consumiu perto de 8.400 hectares entre sábado e esta quarta-feira, se começaram a aproximar.