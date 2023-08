Veja as imagens. Viaturas passam por incêndio na A1

A autoestrada A1 esteve esta segunda-feira cortada nos dois sentidos, no concelho de Leiria, devido a um incêndio na zona de Arrabal.

Antes da interrupção da circulação na principal autoestrada do país, as chamas já consumiam mato e floresta junto à berma da A1 e no separador central, de acordo com imagens divulgadas pela agência Lusa.

A autoestrada foi encerrada naquele local durante a tarde e acabou por ser reaberta nos dois sentidos pelas 20h27 desta segunda-feira.

O trânsito esteve interrompido no sentido Porto - Lisboa, junto à portagem de Torres Novas, ao quilómetro 129. No sentido Lisboa - Porto, está interrompida antes da portagem de Fátima, ao quilómetros 114.



O alerta para o incêndio foi dado pelas 13h47, indica o site da Proteção Civil.

Pelas 00h50 desta terça-feira, o fogo continuava ativo e estavam no local 179 operacionais, apoiados por 56 viaturas.