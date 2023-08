JMJ. Ida do Papa Francisco a Algés corta ruas das 10h às 18h de domingo

O encontro do Papa Francisco com os voluntários da Jornada no Passeio Marítimo de Algés vai obrigar ao condicionamento de estradas em Oeiras entre as 10h e as 18h. Acessos principais a Lisboa, como a Avenida Marginal (EN6) ou a Circular Regional Interior de Lisboa (CRIL , IC17) estarão cortadas nos dois sentidos entre as 10h e as 18h.

O corte da Marginal estende-se desde o Alto da Boa Viagem, no nó com a Nacional 6-3 até ao cruzamento com a Avenida da Índia e a CRIL, que estará fechada nos dois sentidos a partir de Miraflores.

Em alternativa a estas vias, a Câmara Municipal de Oeiras sugere a A5, em ambos os sentidos, a A9, no sentidos Cascais-Lisboa, e a Avenida D. Vasco da Gama, no sentido Lisboa-Cascais.

Além dos acessos principais, também haverá condicionamentos na Calçada Conde Tomar, na Rua Dr. Archer de Lima, Rua Mata de São Mateus, Rua da Piedade, Rua Ernesto da Silva, Rua Doutor Manuel de Arriaga, Calçada do Rio, Estrada Romeiras, Rua Damião de Góis e outras artérias adjacentes.

Ao contrário destas ruas, que estão fechadas à circulação das 10h ás 18h, a Avenida dos Bombeiros Voluntários e a Avenida General Norton de Matos estarão encerradas, também nos dois sentidos, mas apenas entre as 14h e as 18h.

A Rua Pierre Coubertin, que dá acesso a um dos parques de estacionamento criados especificamente para a JMJ, é uma das ruas condicionadas. Assim como a Estrada da Encosta, que está encerrada até à Faculdade de Motricidade Humana. Contudo, o acesso ao parque está aberto.

Este é o último ponto na agenda de Francisco antes da deslocação para Figo Maduro e o voo para Roma e está marcado para as 16h30. São perto de 30 mil os voluntários esperados no encontro.