Diário de uma peregrina na JMJ. Um dia de confissão, confusão e sem ver o Papa

Para concluir, destaco um momento de confraternização espontâneo com alguns peregrinos estrangeiros que pernoitam no mesmo pavilhão que eu. Tenho com as minhas amigas o costume de alongar o corpo antes de dormir. Hoje, não só fizemos os nossos exercícios acompanhadas, como também pudemos experimentar alguns novos ensinados pelos nossos vizinhos de colchonete.

*Libânia Gomes tem 20 anos e é estudante de Ciências da Comunicação. Vem à Jornada com o grupo da Pastoral La Salle de Barcelos (grupo antigo e integrado na rede de colégios de La Salle que existem por todo o mundo), do qual faz parte há nove anos. Foi desafiada a escrever um diário da sua Jornada e vai partilhar todos os dias com a Renascença a sua experiência, num relato na primeira pessoa.