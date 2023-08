Diário de uma peregrina na JMJ: Um azar nunca vem só

Uma manhã regada por chuva a conta-gotas não demoveu o espírito daqueles que, tal como eu, se puseram a caminho da Cidade da Alegria.

Ao entrar, apercebemo-nos logo do forte policiamento da zona. Como a vida de peregrino não facilita a leitura do jornal ou até mesmo o passar de olhos pela grelha informativa dos canais televisivos, foram necessários uns segundinhos na Internet para nos informarmos acerca da breve visita do Papa a Belém.

Algumas pessoas esperavam junto às grades e um grupo de polícias preparava a sua manifestação. Mas, como ainda era cedo, decidimos dar uma volta pelas bancas da Feira Vocacional antes de tentar ver o Pontífice. As dezenas e dezenas de congregações e grupos religiosos espalhados pelo Jardim Vasco da Gama aguardavam a vinda de peregrinos, desejosos para partilhar connosco o sentido da sua missão, o que os movimenta na vida.

Tentamos passar pelo maior número de bancas possível até à chegada do Papa. Depois, fomos para um local que pensávamos ser bem localizado e esperamos. Acabou por ser realmente muito má escolha e não termos tão somente um vislumbre do 'chefe' da Igreja Católica. A maré de má sorte estava oficialmente avistada.

O sistema do QR Code que nos permite ter duas refeições gratuitas por dia falhou. Então, não tivemos escolha se não pagar pelo nosso almoço. A mochila do kit que se rasgou no primeiro dia também teve de ser substituída e, como não me dava muito jeito perder pertences pelo caminho, comprei outra numa das lojas perto do restaurante onde comemos.

Seguimos para a praia de Carcavelos, onde uma das peregrinas do meu grupo se inscreveu para participar no torneio de vólei da JMJ Sports. No entanto, com o atraso a resolver a questão do almoço, acabamos por não chegar a tempo e a vaga foi preenchida. Podíamos voltar para trás e perder mais tempo no comboio ou aproveitar o facto de estarmos numa praia para combater o calor que se fazia sentir. A escolha foi óbvia.