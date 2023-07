JMJ em números. Um milhão de hóstias, 20 quilómetros por dia a pé, zero velas

Estruturas

Há 150 confessionários para receber jovens no Parque do Perdão, localizado na Cidade da Alegria, em Belém, entre 1 e 4 de agosto. As estruturas foram fabricadas por reclusos nos estabelecimentos prisionais de Paços de Ferreira, do Porto e de Coimbra, e custaram cerca de 43 mil euros.

Até ao momento inscreveram-se 2.600 padres para administrar o sacramento da reconciliação nestes confessionários, em várias línguas. Também o Papa Francisco vai estar na Cidade da Alegria, no dia 4 de agosto, a partir das 9h da manhã, para fazer a confissão de alguns jovens.

Cerca de 10 mil padres estão inscritos para participar na missa final da JMJ, que terá lugar na manhã de domingo, 6 de agosto, no Campo da Graça, no Parque Tejo.

Parte destes assistirão à celebração a partir do altar-palco, que, depois da reformulação do projeto e de uma redução de 30% no investimento, terá um custo final de 2,9 milhões de euros e capacidade para 1.240 pessoas, ao invés das iniciais 2 mil.

O Parque Tejo, denominado para a Jornada de Campo da Graça, é um espaço com dimensão correspondente a 100 campos de futebol.

O hospital de campanha ali construído está preparado para atender 100 peregrinos por dia, nos últimos dois dias da jornada, ou seja, 200 peregrinos. Nesta estrutura, vão estar sempre cerca de 30 profissionais em cada uma das unidades, para evitar que pessoas em necessidade tenham de ser encaminhadas para hospitais.

Ao todo, este dispositivo, que também contará com o apoio de ambulâncias e parceiros, envolve 500 operacionais.

Serão quatro os hospitais de campanha a funcionar durante a primeira semana de agosto, para a jornada, e 80 as equipas médicas.

Foram erguidas também cinco “Zonas de Calma” para acompanhamento e atendimento à saúde mental dos participantes. Estarão localizadas em cinco tendas nos dois locais principais da jornada, o Parque Eduardo VII e o Parque Tejo. Alocados a este serviço estão 30 profissionais da área da saúde mental, incluindo psicólogos, psiquiatras e outros profissionais.

Estão também inscritos 250 enfermeiros como voluntários, que prestarão cuidados de saúde em vários eventos da JMJ, em articulação com Cuidados Primários e Hospitalares.

Os serviços de saúde vão ser complementados pelo SNS que, anunciou o Ministério da Saúde na quarta-feira, oferecerá atendimento em 69 línguas durante a jornada, numa tradução simultânea em colaboração com o Alto Comissariado para as Migrações.

O altar-palco projetado para Colina do Encontro, situado no Parque Eduardo VII, teve um custo total de 450 mil euros. A conclusão deste palco, que tem uma área de 960 metros quadrados, estava prevista para o final da segunda quinzena de julho. Contudo, esta quinta-feira, ainda não estava concluído.