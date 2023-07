Estado da Habitação em Portugal. Preço das casas subiu ao dobro do ritmo da riqueza das famílias

Qual o impacto da evolução de preços na acessibilidade dos jovens à habitação?

A maior discrepância entre os preços praticados no ramo imobiliário com a realidade aconteceu durante a pandemia da Covid-19. Em 2020, a riqueza dos portugueses, o PIB per capita, caiu oito pontos percentuais, ao passo que os preços das casas subiram 8%.

Com a subida da inflação e, consequentemente, das taxas de juro no ano passado, as famílias das classes mais baixas ficaram mais vulneráveis, por terem uma taxa de esforço - o peso do crédito à habitação no total de rendimentos - bastante mais elevada do que as outras.

Segundo o estudo da FFMS, uma das consequências do aumento dos preços das casas a partir de 2017 em Portugal, foi a deterioração da acessibilidade ao mercado da habitação. Tal levou a que, para que conseguissem comprar ou arrendar uma casa, famílias precisem de utilizar uma percentagem maior do seu rendimento.

No caso de uma pessoa a viver sozinha, é mais difícil a compra e arrendamento de casa. Para que um jovem consiga comprar uma casa mediana em Lisboa ou no Porto, mesmo na freguesia mais barata, precisa de ter um rendimento compatível com a classe dos 20% mais ricos de cada cidade e ter poupanças entre 20 e 30 mil euros para dar de entrada.