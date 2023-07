Melanie quer Portugal a entrevistar avós para as homenagear como “estrelas de cinema”

Mas regressemos à Amadora e à instalação artística que pode ser vista no espaço “The Hood”, do centro comercial Ubbo. Após entrevistar as sete avós, a quem chegou através de amigos, de jornalistas e de universidades sénior, Melanie percebeu que queria ali construir “uma casa de memórias de todas as avós, na qual se junta vários pedaços das suas histórias e vários segredos”.

Do conceito à concretização, Melanie concebeu a forma. Quis criar um espaço que “fosse táctil”, “que fosse sensorial” e “em que se possa tocar, sentir, ouvir”. Fê-lo quase só com recurso a materiais já usados, que lhe foram dados pelas avós ou que foi recolhendo.

Ao olhar para o alto da instalação vemos os rostos das avós que Melanie “desenhou com tecidos”. Vemos que as caras das avós contam as histórias das suas vidas presentes e passadas. Há gatos a passear nas testas, lábios feitos de serapilheira ou macacões esvoaçantes no cabelo.

Cá em baixo, no corredor central, temos um “hall of fame” com as fotografias das mulheres. Nas laterais, os tesouros escondidos das vidas das protagonistas: o manipulo das antigas caixinhas de música que podemos girar e ouvir, ou pequenos sacos de pano, à moda antiga, em que se leem frases como “quem casa quer casa”.