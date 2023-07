Vida na Serafina. Tráfico de droga, mel e um centro paroquial com “obra feita”

Leonor e a António são os rostos da associação. Guiam a Renascença pelas ruas, partilhando memórias e recantos. São dois filhos do bairro, ali nasceram, cresceram e casaram. No início da vida adulta ainda saíram da Serafina, mas depressa voltaram. “Gostamos de viver aqui, é muito central, mas, ao mesmo tempo afastado da confusão”, explicam.

António Diamantino apresenta a geografia do bairro, num desdobrável da Câmara sobre a requalificação do pavimento. “Toda esta zona, a encosta em si, é a encosta do Alto da Serafina” e compreende dois bairros: o da Serafina e o da Liberdade.

Nascido no tempo do Estado Novo e pensado para residência de trabalhadores do Estado, “o bairro da Serafina está perfeitamente consolidado”, assegura. Já o bairro da Liberdade “nem tanto”, diz, acrescentando que é um bairro de "construção clandestina", as casas com poucas condições de habitabilidade e uma zona com problemas de tráfico de droga.

A diferença entre os bairros é visível no exterior das casas e mais ainda no interior.

António e Leonor levam-nos por uma rua, para irmos visitar uma senhora do tempo das suas mães. Vista por fora a porta que transpomos parece a porta de uma casa, mas não. Dá acesso a um pátio que é a zona de entrada comum a uma dezena de casas, pequeninas, muitas sem casa de banho.