Vai para a Universidade? Consulte as vagas nas faculdades, politécnicos e institutos

Começa esta segunda-feira o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior e há mais 671 vagas para preencher do que no ano passado. Existem 11 novos cursos em universidades e politécnicos públicos, incluindo duas licenciaturas em Inteligência Artificial e Ciência de Dados.

No concurso regular, há 54.311 vagas, mais 275 do que estava inicialmente divulgado em abril deste ano. Mas, contando com todos os regimes especiais, são cerca de 100.000 os lugares abertos a quem quer ingressar numa licenciatura ou mestrado integrado no próximo ano letivo.

Consulte a tabela interativa para pesquisar o número de vagas que vão abrir por curso e instituição.