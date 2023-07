JMJ em Fátima. Aldeia Jovem preparada para acolher 500 peregrinos

No parque de estacionamento número 12, junto ao Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima, estão a ser montadas tendas e outras estruturas que, a partir de segunda-feira, 24 de julho, vão acolher as centenas de jovens que se desloquem à cidade no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Iniciativa do Santuário de Fátima, a Aldeia Jovem abrange uma mega tenda onde os peregrinos poderão tomar as suas refeições, tendas de acantonamento onde poderão pernoitar e sanitários com duche.