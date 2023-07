"É um enormíssimo desafio". José Ranito bate "superjuiz" na corrida a procurador europeu

"Não posso deixar de me sentir muito, muito contente. É um enormíssimo desafio", afirma José Ranito, à Renascença, depois de ter sido nomeado procurador europeu.



A candidatura de José António Lopes Ranito foi a vencedora, apesar da forte concorrência. Entre os outros dois candidatos portugueses, havia um nome particularmente sonante: Carlos Alexandre. O "superjuiz", tal como Filipe Marques, acabou preterido perante um magistrado do Ministério Público que já desempenhava, há dois anos, as funções de procurador europeu delegado.

Contactado pela Renascença, logo depois de ser nomeado procurador europeu de Portugal, José Ranito afasta a ideia de que tenha sido seja um fator diferenciador para a sua escolha o facto de já exercer funções na Procuradoria Europeia: "Existem outras situações, de outros colegas que acabaram por não ser os designados pelos respetivos países", afirma.

Na primeira entrevista que concede, depois da nomeação, José Ranito enquadra as novas funções que vai desempenhar, e avalia as diferenças entre ser magistrado em Portugal ou na Procuradoria Europeia, seja ao nível da eficácia, de meios, ou independência do poder judicial. O novo procurador europeu, que assume funções no dia 29 de junho, sublinha que está "muito, muito contente com este enormíssimo desafio".

Como recebeu a notícia de que a sua candidatura foi bem-sucedida, que foi nomeado procurador europeu?

Como magistrado do Ministério Público, não posso deixar de me sentir muito, muito contente por ter oportunidade de desempenhar uma função que acho que é não só relevantíssima, para a investigação criminal em geral, mas sobretudo um enormíssimo desafio, porque envolve o contacto constante com profissionais da área da investigação criminal dos outros países.

O facto de ser já procurador europeu delegado ajudou a ser nomeado, perante as candidaturas de nomes tão sonantes como, por exemplo, de Carlos Alexandre?

Eu confesso que não consigo responder a essa pergunta, porque admito que a experiência que tenho, na Procuradoria Europeia, é muito recente... são basicamente dois anos. Permitiu-me já conhecer um bocadinho a instituição e, nessa medida, formar a minha convicção pessoal de apresentar a candidatura a este cargo. Agora, em termos de critério, não diria que o facto de exercer funções na Procuradoria Europeia seja um fator diferenciador. Existem outras situações, de outros colegas que acabaram por não ser os designados pelos respetivos países.

O senhor já era procurador europeu delegado. As suas funções, a partir de agora, serão diferentes?

São. A Procuradoria Europeia é uma estrutura hierárquica, tem uma conceção piramidal em que, portanto, a senhora procuradora-geral Europeia representa a instituição perante todas as instituições europeias e nacionais. É composta por um colégio que integra os procuradores europeus designados pelos 22 Estados participantes. Esse colégio tem funções de definição estratégica - macro - a nível de atuação da instituição. E depois do Colégio são designados os procuradores europeus que integram as várias câmaras permanentes. Portanto, as câmaras permanentes são células de monitorização das investigações em concreto.