325 horas e 18 peças depois: mobiliário para a JMJ pronto para rumar a Lisboa

Está pronto a ser enviado para Lisboa o mobiliário litúrgico, que vai estar no altar-palco do Campo da Graça, no Parque Tejo, na Jornada Mundial da Juventude, que começa já no próximo dia 1 de agosto.

No total, são 18 peças de mobiliário - um altar, um ambão, duas cadeiras papais, oito cadeiras tradicionais, quatro bancos, uma base de cruz processional e o andor - que serviram para a celebração de dois dos principais eventos com o Papa Francisco, a Vigília e a Missa de Envio.