JMJ para pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência. Como será a circulação?

O plano de mobilidade para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) apresentado na passada sexta-feira não menciona a circulação de pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida. Mas estas pessoas têm necessidades de circulação particulares. O que está a ser feito pela organização da JMJ para garantir que conseguem deslocar-se entre os locais e participar nos eventos?

Até ao momento, estão inscritos cerca de 1.700 peregrinos e voluntários neste grupo, “sendo que alguns têm transporte próprio, outros precisam de transporte por parte da organização”, confirma à Renascença Carmo Diniz, responsável da JMJ pela área das pessoas com deficiência.



"Nesta fase do plano de mobilidade, ainda não é muito claro" como serão acauteladas estas necessidades especiais, mas a organização está a trabalhar para que os veículos de transporte próprio das pessoas inscritas com mobilidade reduzida ou deficiência motora “sejam acreditados e possam circular até à entrada dos recintos”.

Tanto o Parque Eduardo VII como o Parque Tejo têm “zonas de atenção à deficiência”, não só destinadas a pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência motora, mas também adaptadas a pessoas com deficiências intelectual, invisuais e surdos.

A organização da JMJ garante que todos os locais do evento são acessíveis a todas as pessoas. Mas a organização só se pode preparar para aqueles que, tendo necessidades especiais, estejam inscritos.

No caso das pessoas que não se inscreveram, a organização confia nos transportes públicos da cidade que são adaptados a todas as pessoas.

Fonte da direção logística da JMJ disse à Renascença que “é normal que um voluntário caminhe uma média de 17 a 20 quilómetros por dia", com base no histórico de anteriores Jornadas. Mas uma pessoa com mobilidade reduzida ou deficiência motora dificilmente pode cumprir esta expectativa.