Jovens “vão ter de viver com um nível de vida abaixo do nosso”

Um dos principais mantras em relação aos jovens portugueses é a de que "esta geração viverá pior do que anterior”. A ideia tem por base o critério material, ou seja, o rendimento.

A investigadora Helena Lopes, do ISCTE, acredita que é mesmo inevitabilidade viver com menos, mas as razões não serão primeiramente económicas. A Terra, simplesmente, não aguenta o nível de consumo que agora existe.

“Já ultrapassámos praticamente todos os limites do planeta. Isso significa que os jovens não vão poder ter o mesmo modo de vida do que nós. Vão ter de viver com um nível de vida abaixo do nosso. Vão ter de viver com outro tipo de mobilidade, com menos objetos, com menos”, resume a investigadora do ISCTE, especialista em mudanças sociais.

Helena Lopes diz que os jovens terão de passar a dar valor a outras coisas que não o rendimento, porque "o consumo dos ricos bloqueia a transição ecológica”. Em resumo, a professora acredita que os sistemas educativos “têm de se adaptar e tentar que os jovens não aspirem a ser ricos. Eles vão ter de contentar-se e serem felizes com uma vida com menos, com menos coisas materiais”.