Metro, comboio e Carris. Saiba que estações vão encerrar durante a JMJ Lisboa

Várias estações do Metropolitano e de comboio vão ser encerradas e um terminal da Carris relocalizado durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ2023).



A informação consta do Plano de Mobilidade e Transportes apresentado esta sexta-feira (consulte aqui o documento em versão PDF).

As estações do Metro de Lisboa da Avenida, Marquês de Pombal, Parque e Restauradores vão estar encerradas nos dias 1, 3 e 4 de agosto.

As estações de comboio de Moscavide, Sacavém, Bobadela e Santa Iria de Azóia vão estar fechadas nos dias 5 e 6 de agosto.

Em relação aos autocarros da Carris Metropolitana, o terminal do Marquês de Pombal vai ser relocalizado. Ficará na Colina do Encontro.

As linhas afetadas são: 1704, 1716, 1723, 1724, 1725, 1726, 1728, 1730, 1729, 1733, 3709 e 3715.

Os planos de Mobilidade e de Segurança foram apresentados esta sexta-feira e contam com mais 1,1 milhões de lugares nos transportes públicos da Área Metropolitana de Lisboa e 16 mil agentes destacados para o evento.

A Jornada Mundial da Juventude decorre entre 1 e 6 de agosto, em Lisboa. Parque Tejo, Parque Eduardo VII e Algés são alguns dos epicentros do evento que vai contar com a presença do Papa Francisco.

