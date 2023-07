JMJ com reforço diário nos transportes públicos entre 354 mil e 780 mil lugares

Esperados 4 mil autocarros em serviço especial

A organização espera a chegada de cerca de 4 mil autocarros em serviço regular especializado. Porém, preparou cerca de 6 mil lugares para estes veículos, e pode ampliar a capacidade para 7.200 "num cenário de contingência".

Entre os locais identificados para o estacionamento dos autocarros estão parques na alta de Lisboa e a norte do Campo da Graça (o Parque Tejo, onde se vão realizar os últimos eventos da Jornada), assim como o Terrapleno de Algés.

Para ser possível estacionar os autocarros, é preciso registar os veículos "numa Plataforma de Registo de Autocarros, acessível a veículos nacionais e estrangeiros" através do site da JMJ Lisboa 2023.

Os veículos ligeiros, que podem chegar aos 60 mil, poderão estacionar na via pública e em alguns parques. Estão identificados parques no Jamor, em Loures e no Parque das Nações para servir especificamente carros de peregrinos.

Estabelecidos 21 pontos de passagem autorizados na fronteira

O secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, Paulo Vizeu Pinheiro, anunciou que vai ser possível monitorizar, em tempo real, o número de pessoas em cada um dos espaços da JMJ, procurando evitar a sobrelotação.

Em termos de segurança, estão definidos 21 pontos de passagem em fronteiras, com um controlo seletivo pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), com o apoio da GNR e PSP, a ser realizado “em função da análise de risco” e de informações dos parceiros internacionais.

Nas comunicações, o "aumento da capacidade de resposta e resiliência" é feito com um reforço das redes gerais de telecomunicações e de seis estações de comunicação na zona de Lisboa. 500 números de telemóvel, relacionados com as forças de segurança, vão ter tratamento prioritário na rede.

Questionado pela Renascença sobre a resiliência do SIRESP, o sistema de comunicações de emergência, Paulo Vizeu Pinheiro garantiu que as capacidades do sistema têm sido testadas, acreditando que vai estar operacional.

A organização prevê números crescentes de peregrinos ao longo da semana da JMJ: cerca de 750 mil no Parque Eduardo VII e 1 milhão no Parque Tejo, com 20 mil voluntários na Feira Vocacional e 30 mil em geral.

Na mesma apresentação, José Sá Fernandes, o coordenador do grupo de projeto da JMJ, declarou que "quer o plano de segurança, quer o plano de mobilidade ainda não acabaram", já que a "imprevisibilidade" é um fator de risco.

"Ainda hoje não sabemos quantos peregrinos vêm", disse, acrescentando que "desde o início" que foi anunciado que o plano de mobilidade "ia ser apresentado por volta deste dia".

[notícia atualizada às 17h26]