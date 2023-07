Que ruas vão estar interditadas durante a JMJ? Posso andar de bicicleta? O plano de mobilidade de Lisboa

A Jornada Mundial da Juventude vai causar constrangimentos ao trânsito, com a restrição absoluta de carros desde o Parque Eduardo VII até à Baixa de Lisboa nos dias 1,3 e 4 de agosto, e condicionamentos na zona do Parque das Nações e no Passeio Marítimo de Algés nos dias 5 e 6 de agosto.

De acordo com o plano da Direção Municipal de Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa, a que a Renascença teve acesso, pertencem à zona vermelha de restrição a Praça Marquês de Pombal, as vias centrais da Avenida da Liberdade, a Praça dos Restauradores, na Praça do Rossio e na zona da Praça do Comércio, onde o trânsito estará proibido.

Na zona amarela, o trânsito estará ainda fortemente condicionado nas freguesias de Santa Maria Maior, Santo António e Avenidas Novas. Esta vai desde o Cais do Sodré a Santa Apolónia e desde a Graça ao Campo Pequeno.

A zona verde, com restrição condicionada, vai até ao Parque de Monsanto engloba as freguesias de Alvalade, Arroios, São Vincente e São Domingos de Benfica.