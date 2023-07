Idosos portugueses cada vez mais centenários. Mais de 400 mil estão em risco de pobreza

Maioria dos idosos “nunca ou quase nunca” se sentiu sozinha

Em 2022, 25% dos idosos, cerca de 552 mil pessoas, viviam sós, sobretudo as mulheres – 32% está nessa situação, enquanto entre os homens a percentagem cifra-se nos 14%. No entanto, há uma maioria de 46% que vive em casal.

Mas os idosos tendem a viver em casas subocupadas: um idoso que viva sozinho tem, em média, 4 quartos disponíveis em casa, ao passo que um casal de idosos tem 2,2 quartos para si. A média nacional é de 1,7 quartos por pessoa.

A maioria de idosos que vive em casal, ou com a família próxima, garante que a tendência entre os idosos é não se sentir sozinho. Contudo, 15% das pessoas com 75 ou mais anos dizem que se sentem sós ou isoladas “sempre ou quase sempre”, e 21% apontam sentir solidão “algum tempo”.

Sem surpresa, esta parte da população tem baixos índices de escolaridade. No Censos de 2021, 55% tinha apenas completado o ensino primário, mas 15% da população com 65 ou mais anos não completou sequer nenhum nível de escolaridade.

Ao contrário do que acontece entre os jovens, as mulheres são as menos escolarizadas entre os idosos: 19% das mulheres não completaram nenhum nível de escolaridade e 55% apenas completou o primeiro ciclo.

O uso da internet pelos idosos está abaixo da média da União Europeia: apenas 49% das pessoas entre os 65 e os 74 anos usa a internet uma vez por semana, enquanto a média é 65%.

Mais de metade dos idosos não faz exercício físico

Apesar da esperança média de vida aumentar, nem todos os anos em que a vida se prolonga serão saudáveis.

Em 2022, as mulheres apenas podiam contar, em média, com sete anos de vida saudável, enquanto os homens podiam contar com oito anos saudáveis após os 65.