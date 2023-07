“São a minha única visita”. Militares da GNR visitam idosos que vivem sós e isolados

Visitas ao longo de todo o ano

À Renascença, o tenente Teixeira explica que a Guarda Nacional Republicana, “através das secções de prevenção criminal e policiamento comunitário, desenvolve a operação 'Idosos em Segurança' ao longo do ano todo, em que visita idosos que se encontram em situações de isolamento, que vivem sozinhos em locais ermos nas aldeias do distrito”.

Só no distrito de Vila Real, na última operação Censos Sénior, foram sinalizados mais de cinco mil idosos em situações de isolamento.

“É um dos distritos mais envelhecido do país. Temos bastantes idosos a viver em situações de isolamento. E nós aproveitamos esta operação para contactar com eles, para os visitar, para lhes dar alguns conselhos de segurança e cuidados a ter, que é para também se sentirem mais seguros”, explica o militar.

Questionado sobre se a época de férias deixa estas pessoas ainda mais vulneráveis, o tenente Teixeira refere que o Verão não é a altura mais crítica.

“Normalmente o Verão, aqui na nossa zona, é uma altura em que muitos emigrantes regressam às suas terras para passar as férias do mês de agosto e muitos dos idosos acabam por ter algum momento com algum familiar. O momento mais crítico ao longo do ano até acaba por ser o Inverno, que é mais frio, mais rigoroso, em que as populações se sentem mais isoladas.”