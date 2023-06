Alga asiática invade praias do Algarve. Culpa pode ser das "águas maltratadas" das ETAR

Adriano Bordalo e Sá, da Escola de Ciências Biomédicas da Universidade do Porto, explica que o resultado da fixação destas espécies na costa portuguesa pode estar na consequência das águas menos limpas provenientes das ETAR. “As águas podem estar a vir maltratadas das estações de tratamento com adubos e fertilizantes”, fazendo com que as algas tenham boas condições para crescerem. A Norte do país, o sargaço japónico é outra espécie invasora das águas nacionais, explica o hidrobiólogo. “Cá em cima tem vindo a ocupar o espaço das praias rochosas que antigamente estavam ocupadas por espécies que sempre cá habitaram.” No caso das algas, vêm especialmente “através dos navios mercantes”, instalando-se depois nas águas nacionais. Não obstante, Adriano Bordalo e Sá relembra que este é “só mais um caso” de espécies invasoras em território nacional. “Para além destas algas, temos estado a ser sujeitos a outras invasões na terra e na água, por exemplo a invasão de um bivalve chamado corbícula, também é asiático, e que se instalou há várias décadas nos rios de Portugal. Já para não falar no eucalipto, mimosa e vespa asiática.” O cientista termina dizendo que é “importante” que o caso da alga seja “observado de perto pelos cientistas”. E também pelas “autoridades que muitas vezes não dão logo no início a importância necessária”.

Segundo disse à Lusa Anabela Rocha, vice-presidente da Câmara de Lagoa, um dos concelhos que foi mais afetado, quando o vento sopra de sueste "há sempre o perigo de haver arrojamentos" de alga nas praias, como na do Carvoeiro, que já teve um "muro" com "uma altura de 1,20 metros em toda a extensão do areal".

Universidade do Algarve investiga fenómeno

O fenómeno, que já ocorreu em 2021 e em 2022, levou o Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve (UAlg) a criar, há dois anos, uma plataforma para recolher dados sobre as algas encontradas nas praias algarvias e perceber quais as espécies invasoras que levam a grandes acumulações nos areais.

De acordo com informação publicada na plataforma Algas na Praia, nas costas rochosas do barlavento, as acumulações são causadas por uma alga castanha invasora originária dos mares do Japão e Coreia, cujo nome científico é Rugulopteryx okamurae.