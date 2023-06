Imagens de satélite. NASA mostra nuvem de fumo em Portugal dos fogos do Canadá

A nuvem de fumo com origem nos incêndios no Canadá já chegou a Portugal.

Na manhã de segunda-feira, atingiu sobretudo a zona norte do país e, até ao final desta terça-feira, deve alastrar-se ao resto do território continental do país.

Depois de ter coberto o céu dos Estados Unidos com uma cor intensa, o fumo “viajou” até à Europa, chegando à Noruega, com menos intensidade.

Agora, o fumo vindo do Canadá atingiu o território português, como mostram as imagens de Satélite da NASA.