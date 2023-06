Crianças estão a comer mais fruta, mas uma em cada três tem excesso de peso

Uma em cada três crianças tem excesso de peso e a percentagem de crianças com obesidade subiu pela primeira vez em 15 anos, indica inquérito coordenado pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

Na sexta ronda do estudo COSI Portugal, que se realiza de três em três anos com inquéritos a alunos do ensino básico, a percentagem de crianças em situação de obesidade infantil subiu de 11,9% para 13,5%, enquanto a prevalência de crianças em excesso de peso infantil subiu 2,2 pontos percentuais (29,7% para 31,9%) - duas tendências que tinham vindo a baixar desde a criação do inquérito.

A última ronda do inquérito, em 2019, precedeu a pandemia. Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, diz que "nós podemos compreender o porquê ou os porquês" desta evolução, mas ressalva que este aumento é muito preocupante porque reflete um retrocesso de dez anos nos dados.

"Os dados que hoje são tornados públicos são dados muito semelhantes àqueles que tínhamos em 2013. Portanto, se nós vínhamos a fazer um caminho progressivo de redução de excesso de peso e de obesidade, hoje perdemos e ao perdermos, está a perder a saúde da nossa população mais jovem, que são os adultos de amanhã". alerta Alexandra Bento.

É na região dos Açores que existe uma maior percentagem de crianças com excesso de peso (43%), enquanto o Algarve foi a região com menor prevalência de excesso de peso (27,7%).

À semelhança de anos anteriores, em 2021/2022 verificou-se que as situações de obesidade e excesso de peso aumentam com a idade: 35,3% das crianças de 8 anos apresentam excesso de peso, mais do que as crianças de 6 anos (29,8%).