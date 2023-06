Burlas com famosos. “Já existiram 118 fotografias minhas para vender produtos”

As publicações com erros de português ou utilizando português do Brasil devem ser sinais de alerta para fraude. A especialista pede cuidado no preenchimento de formulários e no fornecimento de dados bancários.

Maria João Ribeiro quer que as pessoas a optem por métodos de pagamento seguros e sugere que as mesmas procurem informação sobre o vendedor ou as empresas. Devem também assegurar que possuem livros de reclamações.

A mesma jurista aconselha “a fazer ‘print’ de tudo, desde a publicidade, às informações, aos comprovativos de pagamento”. Mas, muitas vezes, é complicado chegar à origem do esquema. “Agora o problema é quando essas empresas, por exemplo, não têm sede em Portugal”, afiança.