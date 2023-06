Do Marquês à Ribeira. São João já vai ter videovigilância: "vamos ver se funciona"

Por isso, a videovigilância que cobre todo o centro histórico até à frente do rio Douro deixa-o "muito contente... e todos os comerciantes daqui também estão, de certeza".

Uns metros acima, já na Rua dos Clérigos, Miguel Aleixo tem um café que convive paredes meias com a zona das Galerias de Paris, a zona de diversão noturna no centro da cidade de porta aberta.

Diz à Renascença que "quanto mais segurança melhor".

Miguel Aleixo abre as portas do café de manhã bem cedo. Conta que, sobretudo, ao fim de semana, as primeiras luzes do dia tornam visíveis os despojos das noites.

Quando lhe perguntam se alguma vez se sentiu menos seguro, reconhece que a noite "é sempre um problema, eles bebem e brigam", e, por isso acredita no poder dissuasor da videovigilância: "acredito, sim..., mas vamos lá ver se funciona".