O que pedem os professores dos rankings? Respeito, menos papelada e mais exigência

Menos “papelada” e mais exigência aos alunos

Professor há cerca de 40 anos e na Escola Secundária de Estarreja há quase 30, Rui Vidal levou estes alunos a uma média de 17 valores no exame de História A, a melhor no país, e entende que o problema no ensino é viver obcecado em grelhas e indicadores que “não passam de frases bem feitas”.

“Vivemos obcecados em papelada. Em grelhas e exigências superiormente exigidas que nos retiram o tempo necessário para estarmos mais próximos dos alunos e melhor prepararmos as aulas”, diz.

“O Ministério [da Educação] olha agora com muito mais interesse para as evidências do que para o resultado em si. Uma ótima solução seria não sobrecarregar as escolas com essas evidências que não passam de números ou de frases bem feitas”, defende.