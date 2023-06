Ranking das Escolas 2022. Colégio no Porto é o novo líder, escolas públicas continuam fora do Top 30

Colégios do Norte voltam a dominar

Neste Ranking das Escolas 2022, uma coisa uniu as dez melhores escolas nos exames do ensino secundário: o Top 10 é composto pelas únicas instituições que conseguiram média acima de 15 valores.

Em 2019, apenas um colégio o tinha conseguido e em 2021 foram apenas seis as escolas a conseguir este marco. A somar a isto, os três primeiros (Grande Colégio Universal, Colégio Efanor e Colégio D. Diogo de Sousa) conseguiram uma média acima dos 16 valores.

Nestes dez primeiros lugares, outro ponto salta à vista: sete destes colégios estão situados a norte do rio Mondego, com os outros três localizados na cidade de Lisboa.

Nos primeiros 50 lugares do Ranking das Escolas, mais de metade (27) são ocupados por escolas do Norte ou de Coimbra.

A nível de distritos, os três com melhores médias nos exames nacionais do ensino secundário também estão mais a Norte: Porto, Viana do Castelo e Braga lideram com melhores resultados.

No Centro e Alentejo situam-se os três distritos com pior média (Beja, Setúbal e Portalegre), enquanto Lisboa fica a meio da tabela, no 7.º lugar entre os 20 distritos e regiões autónomas.

Entre as 50 melhores escolas do país nos exames nacionais, 38 são privadas e apenas 12 são públicas. Este é um número acima do registado no ano passado: foram 11 as escolas públicas entre as melhores cinquenta em 2021.

As raparigas superam os rapazes em quase todas as disciplinas, com as únicas exceções da Economia A, Geografia e História. Em Matemática, a diferença entre as médias de uns e outros é superior a um valor.

Destaque ainda para uma escola privada que está na cauda do ranking, contrastando com as restantes privadas: o Real Colégio de Portugal é a quarta pior escola do país, com uma média negativa de 8,4.