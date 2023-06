Inflação de notas. Escolas privadas lideram disparidade entre exames e médias internas

Olhando para as notas internas das escolas e comparando-as com as médias de exames no secundário, apenas uma escola teve uma descida inferior a um valor da média interna para as provas de ingresso: o Colégio Bartolomeu Dias, que teve uma média de 14,5 nos exames e 15,2 internamente.

Do lado oposto, 74 escolas registaram médias de exames cinco valores abaixo da sua média interna. A escola com a maior discrepância foi o Externato Álvares Cabral, de Lisboa, onde os alunos tiveram uma média de 7 valores no exame e de 17 valores ao longo do ano.