Grande Colégio Universal lidera ranking das escolas. "Não somos uma máquina de montagem para exames"

Veja também:

O ruído é o habitual no recreio de uma escola, com centenas de crianças do pré-escolar ao 12.º ano que brincam durante o intervalo de almoço.

Rui Brito, o diretor pedagógico do Grande Colégio Universal, abre as portas da escola fundada em 1910, no cimo da Rua da Boavista, no Porto, paredes meias com o antigo Casão Militar e a dois minutos da estação de Metro da Lapa, “que é a melhor forma para chegar aqui”.

Depois do 11.º lugar de 2021, o estabelecimento, hoje com cerca de 900 alunos, alcançou a liderança do Ranking das Escolas 2022.

“É uma simplificação da realidade”, admite Rui Brito à Renascença, sem valorizar em demasia a classificação obtida por considerar que há “alguns elementos por trás do ranking que não são ponderados e dificilmente serão mensuráveis”.

Contudo, o salto de 10 lugares para a liderança, entre 2021 e 2022, “é um orgulho” e foi construído durante os anos da pandemia, num contexto em que o sucesso terá sido, eventualmente, mais difícil de alcançar.

Qual foi o segredo? “Adaptabilidade e resiliência, que são características distintivas do colégio”, responde sem hesitações.

“O trabalho de acompanhamento nestes anos específicos exigiu resiliência e o Colégio esteve à altura desses tempos. Isso comprova-se com os resultados obtidos, independentemente do lugar em que ficamos no ranking.”

“Não somos uma máquina de montagem para os exames”

Rui Brito insiste que o primeiro lugar do ranking “não é um objetivo em si mesmo”.

“Não podemos correr o risco de pensar que ficámos em primeiro lugar no ranking e que somos uma máquina de montagem para exames”.

Para o diretor pedagógico do Grande Colégio Universal, esse é um cenário irrealista.

“Podemos não ficar em primeiro lugar, se calhar não ficaremos. Mas nós também não somos uma máquina de montagem para os exames. Contudo, ficarei extremamente satisfeito se, quando saírem os resultados nacionais, sentir que os objetivos dos nossos alunos foram atingidos, independentemente de ficarmos no primeiro, no 10.º ou no 20.º lugar.”

A liberdade para os alunos poderem decidir o que querem para o seu futuro é a maior prioridade, “independentemente do curso superior que queiram tirar", assegura. "No fundo, é dar aos alunos as ferramentas para que eles possam ser livres para decidir o que querem para o seu futuro."

“Se há colégios que se orgulham das suas turmas de Medicina, aqui os alunos não estudam muito porque querem ir para Medicina. Eles estudam muito, porque querem ir para Medicina, querem ir para Engenharia, querem ir para Arquitetura e nós estamos cá para ajudá-los a construir as suas histórias de sucesso”, assegura.

“Não me ignoram nos corredores”

Mariana frequentou a escola pública até ao 11.º ano. Mudou-se para o Grande Colégio Universal neste ano letivo, para terminar o ensino secundário.

“Sinto que já estou aqui há anos, é uma segunda casa para mim”, reconhece a aluna do 12.º ano, candidata à colocação em Medicina -- "por acaso é Medicina, mas podia não ser". Para Mariana, fundamental é que "a escolha não esteja condicionada pelas notas".

Questionada sobre a mudança do público para o privado, Mariana argumenta que a escola onde andava não conseguia dar resposta às preocupações que tinha em relação ao seu futuro.

O que mais a marcou foi a diferença na forma como professores e funcionários interagem com os alunos.

“Aqui as pessoas sabem quem eu sou, conhecem a minha história, tenho um nome, dizem-me ‘bom dia’, não me ignoram nos corredores, não sou mais um número… sou considerada uma pessoa.”

Carolina valida esta versão, com experiência de causa. Foi finalista do Grande Colégio Universal no ano passado e frequenta agora o primeiro ano de Engenharia Informática no Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP).

Um dia, sonha desenvolver software, mas reconhece que ainda tem um longo caminho pela frente, numa área que lhe dá múltiplas possibilidades de saída profissional.

Quando recorda o tempo em que foi aluna do Grande Colégio Universal, é inevitável lembrar que passou por aqui “do pré-escolar ao 12.º ano”.