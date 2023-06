Estarreja tem escola líder a História. Aulas começam no telejornal do dia anterior

Pódio a História também pertence ao ensino público

Não é só a Secundária de Estarreja que impressiona no exame de História. As duas escolas que completam o pódio na disciplina também são escolas públicas, e nem sequer estão no Top 100 do ranking geral.

Em segundo lugar, a cinco décimas do topo, está a Escola Secundária Dr. Júlio Martins, em Chaves, onde os seus 16 alunos conseguiram uma média de 16,5. Na tabela principal, contudo, ficaram-se pelo 140.º lugar, com uma média de apenas 11,8 valores às oito principais disciplinas.

No terceiro lugar a História, surge a Escola Básica e Secundária Ferreira de Castro, em Oliveira de Azeméis, que ficou ainda mais abaixo no ranking geral - na 202.ª posição, quase a meio da tabela, com uma média de 11,5 valores. A História, a história foi diferente: 15,9 valores, quase quatro e meio acima da média das outras disciplinas.

Já na quarta posição, mais uma escola pública: a Secundária de Nelas, no distrito de Viseu, que conseguiu mais uma média de 15,88, uma centésima acima da primeira escola privada nestas contas - o Colégio Moderno, em Lisboa, que ocupa o 12.º lugar do ranking geral.

No Top 10 da disciplina surgem sete escolas públicas e apenas três privadas, contrastando com disciplinas como Português, Biologia e Geologia, Física e Química e Economia, onde as melhores médias pertencem apenas a colégios privados.