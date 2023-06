​Escolas desfavorecidas. “Teach for Portugal” combate o insucesso a quatro mãos

“Oportunidade e sucesso” sem interferência do código postal

À Renascença, Maria Azevedo conta que, com Pedro Almeida, co-fundador da “Teach for Portugal”, houve a oportunidade de conhecer o trabalho desta organização lá fora, no Reino Unido e em Espanha. Quando voltaram, decidiram pôr mãos à obra.

“Sentimos a necessidade de devolver à sociedade a sorte que tínhamos tido, o privilégio e as oportunidades que fomos tendo.”

Maria Azevedo explica que a “’Teach for Portugal’ tem uma visão ambiciosa de que é possível que cada criança tenha uma vida de oportunidade e de escolha, independentemente do local onde nasceu, da realidade do código postal”.

No terreno contam com a ajuda dos mentores que, entenda-se, não são voluntários. “Trabalham a tempo inteiro, metade do tempo em contexto letivo, metade do tempo em outros projetos que aproximem a comunidade da escola.”

Pelo trabalho desenvolvido recebem um salário mensal de 850 euros, valor que no próximo ano letivo deverá subir para perto de mil euros. E de onde vem esse dinheiro?

“O nosso financiamento é público e privado. Temos parcerias com municípios e comunidades intermunicipais que têm interesse em implementar o nosso programa nas suas escolas e depois temos um conjunto de outros parceiros do setor privado que querem ser parte desta mudança”, para além “do financiamento europeu, neste caso, do Portugal 2030”.