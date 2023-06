Santos Cabral critica SIS. "Houve um atropelo de competências” da PJ

O antigo diretor nacional da Polícia Judiciária e ex-conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça critica os Serviços de Informações de Segurança (SIS) por terem atuado no caso Galamba e considera que a Polícia Judiciária (PJ) foi "a única entidade que atuou corretamente".

José Santos Cabral é juiz jubilado, foi diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) entre 2004 e 2006, e, em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal "Público", salienta que "a quem compete a proteção e salvaguarda dos documentos classificados é, obviamente, o Gabinete Nacional de Segurança".

No caso de não haver crime, esta entidade, tutelada pelo primeiro-ministro, é quem "deveria tomar as providências adequadas" para recuperar o computador do Estado com dados classificados. Se houve crime, então a competência era da PJ e não do SIS.

Nesta entrevista ao programa Hora da Verdade, Santos Cabral alerta para a importância de o SIS adquirir "paz e tranquilidade", sendo que "neste momento, todo este episódio necessariamente tem repercussões na própria relação com os congéneres".

O país assistiu incrédulo a esta novela sobre um alegado roubo de um computador do ex-adjunto do ministro João Galamba. E uma das coisas que se percebeu é que parece ter havido um atropelo de instituições. Estou a falar do SIS em relação à Polícia Judiciária. Do que sabe, houve ou não atropelo?

Relativamente a este tema, diria que houve efetivamente um atropelar de competências. Numa situação destas, umas das duas: ou existe um crime ou não existe um crime. Existindo um crime, estes temas não são temas que sejam geridos discricionariamente. Eles estão inscritos na lei. Há uma lei de organização de gestão criminal, há uma lei de segurança interna, há uma lei dos segredos de Estado. E o que é que elas nos dizem? Que a quem compete a proteção e salvaguarda dos documentos classificados é, obviamente, o Gabinete Nacional de Segurança.