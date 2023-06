"Já é gente a mais". Milfontes passou a ser plataforma giratória para imigrantes

“Ocuparam todas as habitações disponíveis, a preços inatingíveis para qualquer casal português. O objetivo deles é colocar 20 pessoas dentro e um T2, por exemplo, em que até os corredores são ocupados por colchões. E pagam preços por aluguer de casas a que os portugueses não conseguem chegar”.



Situação idêntica vive-se em São Teotónio. Dário Guerreiro, o presidente da Junta, admite que "é quase impossível, seja português ou estrangeiro, comprar casa. O mercado imobiliário está no limite, por causa do arrendamento". Os senhorios preferem alugar "a uma dezena de pessoas, a 100 ou 120 euros à cabeça", do que alugar a um casal ou a uma família, "que obviamente não pode pagar esses valores".

Para Francisco Lampreia, na génese dos problemas está um fenómeno que “só a polícia criminal pode resolver: é o tráfico de pessoas, que gera todo este poder económico que está a desequilibrar a sociedade local”.

E vai mais longe: não vê vontade política em mudar a lei, e se assim não for, este fenómeno vai ser imparável. Porque haverá sempre quem se aproveite do negócio. E aqui, lembra o que disse em tempos o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou a necessidade dos portugueses se adaptarem à presença de imigrantes, venham eles de onde vierem.

“Eu não concordo com o Sr. Presidente”, adianta o presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes. “Acho que temos de ter uma política migratória mais responsável. Adaptarmo-nos é ser irresponsável, porque perdemos a nossa cultura e o nosso bem-estar”.

O “stalking”



“Eu tenho duas meninas na escola primária. Os pais já me tinham relatado, há uns tempos, que aparecia uma pessoa no gradeamento da escola a tirar fotografias e a abordar os miúdos”, relata Teresa Saraiva, a presidente da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Milfontes.

Nas habituais reuniões, o assunto vinha à baila, mas agora, os relatos surgem também dos pais dos alunos do Colégio de Nossa Senhora da Graça, que integra o Instituto de Nossa Senhora de Fátima. O único estabelecimento que garante o ensino das crianças e adolescentes do 5º ao 12º ano.

“Muitas raparigas de diversas turmas referem o enorme desconforto por serem perseguidas por imigrantes que as abordam, que se metem com elas, o que lhes cria uma situação de insegurança muito grande”, revela Teresa Saraiva.

Mas estas perseguições não se ficam pelas crianças na escola.

No Centro Comercial de Milfontes, onde à noite se concentram dezenas e dezenas de migrantes, Cristina Reis é dos poucos portugueses proprietários de uma das lojas que comprou há uns anos. Montou uma lavandaria self-service para a filha, com cerca de 25 anos. Era a forma de a manter na terra, ocupada e com uma fonte de rendimento.

Depois de desligar uma máquina industrial de passar a ferro as dezenas de lençóis, empilhados numa mesa, limpa o suor da testa e lamenta que a filha não possa ficar sozinha, a trabalhar.