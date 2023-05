Navio-escola Sagres atraca no Douro após 25 anos para assinalar Dia da Marinha

Após 25 anos, o navio-escola Sagres voltou esta segunda-feira a atracar no rio Douro, nomeadamente no Porto, onde de quinta-feira a domingo vai estar de portas abertas para visitas gratuitas.

Além de não atracar no Douro desde 1998, o navio-escola Sagres nunca havia, como hoje, atracado na margem do Porto, dado que, nas três vezes que esteve no Douro atracou em Vila Nova de Gaia, contou aos jornalistas o comandante do navio, Mário Domingues.

"É com muito orgulho que estamos no Porto, uma cidade tão importante para nós", disse o capitão-de-fragata.

Durante quatro dias, de quinta-feira a domingo, o navio-escola vai poder ser visitado gratuitamente pela população, iniciativa inserida nas comemorações do Dia da Marinha que, este ano, decorrem no Porto.

Será possível visitar o navio-escola entre as 10h00 e as 12h00 e as 14h00 e as 18h00, sendo a entrada feita nos locais de atracação das embarcações entre o Cais da Ribeira e a Alfândega, especificou a Câmara Municipal do Porto.