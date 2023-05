Tráfico de droga. Escolas são alvo de ações da polícia a cada dois dias

As apreensões feitas pela GNR subiram 60% no ano passado, relativamente a 2021, e são quase o triplo do que tinha sido registado em 2019, no ano pré-pandemia.

Para o presidente do OSI, é necessário que, “ativa e objetivamente, os professores se unam aos polícias e aos militares da GNR, para partilharem informação e até modelos de atuação". Hugo Costeira sugere ainda que "as forças de segurança façam palestras a alertar para estes perigos com maior regularidade do que aquela que hipoteticamente será feita".

Mariana Gonçalves afirma que a temática da droga perdeu força nas discussões dentro da comunidade escolar. "Há uns anos era algo de que se falava muito, agora não tanto", refere a representante das associações de pais.

"A maior parte dos pais não está sensivel a esta temática. Não é um assunto tabu, mas espanta as pessoas. A expectativa era de que já não existissem drogas a circular, é isso que sinto."

A PSP sublinha que, no âmbito do Programa Escola Segura (PES), “não é feita uma distinção entre ocorrências no interior e no exterior do estabelecimento de ensino”.

“Todas as ocorrências registadas no interior, exterior e imediações dos recintos escolares, bem como as ocorrências que têm lugar no percurso casa-escola, escola-casa, são consideradas como sendo uma ocorrência em contexto escolar, e estão contabilizadas na estatística a seguir referida”, explica aquela força de segurança via e-mail à Renascença.

Para esta contabilidade, explica a GNR, considera-se ambiente escolar os crimes registados “dentro da escola”, “no trajeto casa-escola” e “fora da escola a menos de 100 metros”.