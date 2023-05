Estado arrecadou cinco milhões de euros com a lei do tabaco nos últimos cinco anos

Nos últimos cinco anos, o Estado arrecadou cinco milhões de euros em multas por infrações à lei do tabaco. O balanço é feito pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica) (ASAE), numa altura em que foram anunciadas mudanças à lei que tornam mais restritivas as regras para os fumadores e operadores económicos.

As contas mostram que, em média, desde 2018, os cofres públicos receberam um milhão de euros por ano.

Ainda assim, os dados da ASAE mostram uma queda de quase 150% no valor das multas no ano passado, e uma redução também do número de multas. Em 2021, a Autoridade recolheu multas de 1,240 milhões de euros e, no ano passado, o valor ficou pouco acima de 500 mil euros.

Em relação ao número de multas a queda é de quase 20%. No ano passado, foram passadas 418 coimas, em comparação com 494 multas cobradas no ano anterior.