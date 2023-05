Reitor da Universidade de Coimbra despede professor russo pró-Putin

O reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, anunciou à Renascença que depois de conhecer os factos que levaram às queixas dos ativistas ucranianos, não teve outra alternativa senão despedir o responsável pelo Centro de Estudos Russos, Vladimir Pliassov, acusado de desenvolver naquela universidade propaganda pró-Putin e a favor da invasão da Ucrânia.

“A gravidade da situação obriga-me a fazê-lo [despedimento]. A contratação, ou melhor, a existência de um contrato com a Universidade de Coimbra não foi feita com o meu conhecimento. Assim que tomei conta do que se estava a passar dei indicações para a rescisão do contrato e, portanto, o contrato a esta hora deve já estar rescindido”, afirmou à Renascença Amílcar Falcão, reitor da Universidade de Coimbra (UC).

“O que posso dizer é que o senhor já não tem nenhuma ligação à Universidade de Coimbra”, acrescenta o reitor da UC. "Configura obviamente uma situação que eu considero muito grave dentro da universidade", reforça Amílcar Falcão.

O caso nasceu após um artigo de opinião piblicado no Observador e no Jornal Proença, assinado por dois ativistas ucranianos com ligações àquela universidade. Olga Filipova e Viacheslav Medviedev acusam a Universidade de Coimbra de ser "um espaço para transmitir a propaganda imperial russa e a cultura que criou a Rússia moderna."