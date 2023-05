Novos radares vão calcular velocidade média durante dez quilómetros

Os novos radares vão cacular a velocidade média dos condutores em percursos nunca superiores a 10 quilómetros, apurou a Renascença junto de fonte da Associação Nacional de Segurança Rodoviária.

Vão ser 10 radares móveis para 20 localizações que ainda não estão todas definidas. Os aparelhos ainda estão em fase experimental e ainda não há data para que passem a poder cobrar coimas.

Estes novos dispositivos prometem mudar a forma como se fiscaliza a velocidade nas estradas e a Renascença com a ajuda do diretor da Unidade de Segurança e Prevenção da Associação Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), Carlos Lopes, ajuda a esclarecer tudo o que tem de saber.

O que são?



Estes radares acabam por reproduzir através da tecnologia aquilo que no passado deu início à fiscalização da velocidade, quando dois polícias em pontos diferentes comunicavam entre si por rádio as matrículas dos carros. Quando um recebia a comunicação de que um carro passava no ponto A, punha o cronómetro a funcionar.

“Aquilo que hoje em dia estes equipamentos fazem é praticamente a mesma coisa, só que fazem de uma forma automática com maior capacidade do que se fosse efetuada por meios humanos”, resume o engenheiro Carlos Lopes, diretor da Unidade de Segurança e Prevenção da ANSR.

“[Estes radares] têm um efeito dissuasor. Aquilo que nós pretendemos é que as pessoas diminuam a velocidade e respeitem os limites", Carlos Lopes, iretor da Unidade de Segurança e Prevenção da ANSR.

Através de uma fotografia é reconhecido o automóvel e o equipamento automático calcula a velocidade média entre os dois pontos em que estão colocados os radares, aferindo se foi cumprida a velocidade naquele trecho de via.

Quantos serão?

Haverá 10 radares para 20 locais. Ou seja, os radares não estarão em todos os locais sinalizados. Irão sendo deslocados entre pontos.