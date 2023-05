"Há pais em pânico". Rutura de medicação para a asma tem sido recorrente

A Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC) alerta para situações de rutura em medicamentos para o controlo da asma.

A situação é particularmente preocupante no tratamento da doença em idade pediátrica.

“Nas últimas duas a três semanas, tenho recebido diariamente telefonemas de pais em pânico”, conta à Renascença a presidente da SPAIC, Ana Cristina Morete.

Em causa está a dificuldade na aquisição de fluticasona inalada, utilizada para o controlo da asma infantil.

“Temos outros para substituir, mas tem acontecido a haver ruturas de stocks nas farmácias”, acrescenta a presidente da SPAIC.

Apesar de esse ser um problema mais frequente no Inverno, “porque nessa altura do ano as agudizações implicam mais regularidade na toma”, Ana Cristina Morete refere que, “também tem havido ruturas agora e continua a haver desde há alguns meses”.

Má perceção da doença

Portugal tem um universo estimado de mais de 700 mil asmáticos. Desses, cerca de 25% estão em idade pediátrica.

A presidente da SPAIC reconhece que o principal problema com esta doença é a “má perceção” por parte dos doentes.

Os números são reveladores: “43% da população portuguesa com asma não tem a doença controlada e, nesse universo, 88% acham que está controlada”.

A explicação, segundo esta especialista, está na subjetividade dos sintomas, como falta de ar, aperto no peito, cansaço, tosse e pieira que, muitas vezes são desvalorizados pelos pacientes ou atribuídos a outras condições menos graves.

“Há doentes com sintomas ligeiros, que procuram os médicos e fazem medicação, há outros doentes com sintomatologia muito mais intensa, que nem sequer lhes dá um impulso para procurar ajuda médica. E, depois, também temos o contrário: doentes que utilizam a medicação de alívio por sintomas que, se calhar, não são justificados, que têm um excesso de procura de serviços de urgência”, esclarece a imunoalergologista.