Trabalho. Setores que geram mais riqueza têm salários abaixo da média

As atividades da indústria transformadora, do imobiliário e do retalho tiveram ganhos superiores a 20 mil milhões de euros no ano de 2020 mas, em média, os seus trabalhadores não recebem mais do que 1.277 euros por mês.

“Os setores que mais contribuem para a riqueza total gerada em Portugal não envolvem conhecimentos especializados nem mão de obra muito especializada”, explica à Renascença a diretora da Pordata, Luísa Loura.

Do lado contrário, um dos setores com os trabalhadores mais bem pagos é o da eletricidade, gás e água, que até é dos que gera menos riqueza: em 2020, o seu Valor Acrescentado Bruto (VAB) foi de 4,1 mil milhões de euros, mas o salário médio de um trabalhador neste setor foi de 2.966 euros - mais do dobro do salário médio nacional.

Outro dos setores bem posicionado na remuneração dos trabalhadores é o das finanças e seguros: o salário médio mensal é de 2.374 euros, enquanto a atividade gerou uma riqueza de mais de 9 mil milhões de euros.