Maior número de casamentos em 12 anos. Idade média dos casais subiu cinco anos

Comparando com os números de 2021 no resto da União Europeia, só em Espanha, Itália e Dinamarca é que os homens casam mais tarde que em Portugal: no país vizinho, a média do primeiro casamento era de cerca de 37 anos para homens e de quase 35 anos para mulheres.

No ano passado, a idade média de todos os casados em Portugal, seja primeiro casamento ou outro, foi de 39,9 anos para os homens e 37,4 anos para as mulheres, um número que também tem vindo a aumentar.

Dois em cada três casais já moravam juntos antes de casar

Ao todo, em 2022 celebraram-se 36.952 casamentos, quase mais oito mil que no ano anterior, e o maior número de sempre de bodas entre pessoas do mesmo sexo. Foram realizados 413 casamentos entre homens e 388 entre mulheres, para um total de 801 matrimónios no ano passado.