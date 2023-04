Queixas contra médicos dispararam em 2022. Todos os dias há cinco novos processos

O presidente do SIM não se refere apenas a causas exógenas aos médicos. Admite, ainda assim, que o aumento da pressão, a carga de trabalho e a exaustão “possam aumentar a possibilidade de erro”. Por isso, Roque da Cunha apela a que todos os profissionais sempre que identifiquem problemas ou limitações o denunciem.

“São alertas que não temos prazer em fazer, mas para proteção dos cidadãos e dos médicos, entendemos que o devemos fazer”, refere.

Aumento da desconfiança com os médicos?

Questionado se esta situação pode motivar o crescimento da desconfiança dos doentes em relação aos médicos, o bastonário Carlos Cortes afasta esse cenário. “Os doentes continuam a confiar no seu médico”, garante e aponta de novo baterias ao SNS.

“As pessoas desconfiam é do Serviço Nacional de Saúde, precisamente pelas dificuldades que está a atravessar. Todos os dias temos notícias. A questão das consultas, do aumento do tempo de espera para cirurgias, essas são causas do mau funcionamento do sistema e que as pessoas acabam por colocar a culpa em quem trabalha no sistema”, repete.

Aliás, o bastonário, apesar da inexistência de números oficiais, declara “que a esmagadora maioria das queixas são feitas no SNS”.

“Tem a ver com os doentes que quando vão a um lugar e pagam, não fazem tantas queixas. Os próprios médicos que trabalham no público e no privado me dizem isso. Os mesmos doentes quando vão ao público apresentam queixa, mas nos privados não apresentam”, diz.