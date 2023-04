Obras na Avenida da Liberdade suspensas durante JMJ 2023

A Câmara de Lisboa vai interromper as obras na Avenida de Lisboa durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), avança à Renascença o vice-presidente da autarquia, Filipe Anacoreta Correia.



A cerca de três meses da vinda do Papa a Portugal, a Renascença quis saber até que ponto as alterações introduzidas ao trânsito de Lisboa, na Baixa e na Zona Ribeirinha, podem complicar a mobilidade durante a Jornada Mundial.

A estimativa aponta para mais de um milhão de pessoas a circular na capital, de 1 a 6 de agosto.

O vice-presidente da autarquia sublinha que as obras são inevitáveis e, em alguns, casos inadiáveis. Quanto ao plano de tráfego e de mobilidade, visa melhorar a circulação, diz à Renascença Filipe Anacoreta Correia: “Se beneficia os lisboetas, também há de beneficiar, em última análise, os visitantes e os Jornada Mundial da Juventude”.

Até que ponto as obras em curso na baixa de Lisboa, e na zona ribeirinha, com todas as alterações anunciadas ao trânsito, vão ter impacto na mobilidade durante a Jornada Mundial da Juventude?

As obras estão em curso. As obras são o que são. Algumas são inevitáveis, como é o exemplo da Rua da Prata.

Ainda que sejam inevitáveis terão, ou não, impacto na mobilidade durante a Jornada Mundial da Juventude?

O que nós fizemos foi apresentar um plano de tráfego e de mobilidade que visa melhorar a circulação. Portanto, este plano não vem criar maiores obstáculos à circulação. Pelo contrário, vem criar respostas dizendo a todas as pessoas, que não têm como destino final esta zona, para a evitarem.

Ou seja, nós estamos a retirar carros desta zona, da frente ribeirinha e da baixa e, ao fazermos isso, estamos a melhorar a circulação nesta zona. Portanto, este plano de mobilidade, que é hoje inaugurado, é uma resposta que visa criar melhores composições de circulação na cidade de Lisboa.