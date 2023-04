IVA zero prometia preços 6% mais baratos, mas desconto foi de 1%

Como é que um mesmo conjunto de produtos pode custar quase 370 euros num mês e menos de 200 no mês seguinte?



Os 60 produtos do cabaz da Renascença atingiram o máximo de preço no dia 15 de março, quando o o cabaz custou um total de 368,52 euros. Este recorde precedeu o anúncio da medida do IVA zero em nove dias.

Na semana seguinte, o mesmo cabaz custava cerca de 360 euros, o segundo preço mais alto. Quatro dias depois do anúncio, passou a custar 346,67 euros.

A data de 15 de março coincidiu com o momento em que registamos o preço máximos em vários produtos, como na dourada de alto mar (34,99 euros), nos medalhões de pescada (17,39 euros), nas costeletas de porco (5,39 euros), no azeite (19,99 euros), na couve-flor (2,69 euros), na pêra rocha (2,69 euros), nos ovos (2,99 euros) e nas bolachas Maria (2.89 euros).

Em nenhum outra semana houve uma convergência de tantos preços anormalmente altos. Apesar de muitos outros alimentos terem atingido preços muito acima do seu normal, outros preços mais baixos equilibravam o custo total.

Por exemplo, o café solúvel chegou a custar 7,99 por 100 gramas a 22 de fevereiro. Mas, como mais de 10 outros produtos tiveram dos preços mais baixos do seu historial, o preço total do cabaz acabou por ser mediano no contexto das 13 semanas que analisamos.

Desde então, os preços desceram gradualmente até à entrada em vigor do IVA zero, quando se registou uma descida mais acentuada. Esta semana, o valor cifrou-se nos 187,53, quase menos dois euros do que há sete dias.



Esta medida faz parte de um pacote de apoio às famílias e estará em vigor, pelo menos, até outubro. Dado o oscilamento dos preços individuais dos produtos e do preço total do cabaz, o mais expectável é que os preços continuem irregulares num futuro próximo.