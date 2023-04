Bárbara sente que abril “não é só para celebrar”, ela quer “respostas aos problemas”

Quase meio século depois do 25 de abril, Bárbara Pereira sente que não tem capacidade para cumprir um dos desígnios da revolução, a habitação. Tem 24 anos e ganha “um salário médio português” na área de assessoria de comunicação, mas isso não é suficiente para “sair de casa dos pais”.

A jovem espelha a frustração dos muitos que na sua geração não conseguem avançar para a compra ou arrendamento de uma casa. Bárbara caminhou juntamente com milhares de pessoas na Avenida da Liberdade, em Lisboa, que esteve pintada de vermelho no dia que marcou o 49º aniversário da Revolução dos Cravos.

Saíram à rua milhares de pessoas a gritar pela liberdade, mas nem todas as vozes eram de celebração. Uma mistura de angústia com insatisfação percorre as várias gerações ouvidas pela Renascença no desfile.