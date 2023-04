Quatro políticos, um jogo de Monopólio: a crise da habitação à volta de um tabuleiro

Edifícios devolutos? E as residências de estudantes?

Ao cair numa das casas pré-ocupadas por edifícios devolutos, Alojamento Local (AL) ou Vistos Gold, os jogadores tinham três opções. Primeira: pagar a renda. Segunda: “comprar” pelo dobro do preço original - mas para isso precisavam, obrigatoriamente, do consentimento de mais um jogador. Terceira: “expropriar” em favor do Estado, transformar em habitação pública ou residência para estudantes – mas para isso precisavam do apoio, obrigatoriamente, de mais dois jogadores.

A representante do BE quis transformar o edifício devoluto onde caiu numa residência estudantil do Estado, mas não conseguiu reunir os apoios necessários na mesa. Leonor Rosas recusou a ideia de uma “parceria público-privada” com o PSD, ou de uma residência à imagem daquelas que foram recentemente inauguradas por Carlos Moedas em Lisboa.

“Há uma auditoria das Finanças que diz que há 13 mil imóveis do Estado, um terço dos quais desocupados. Mas o Tribunal de Contas diz que há 63 mil imóveis do Estado. Até podemos dar por garantido que, de certeza, alguns destes são terrenos. Mas aí podia viver gente, como costuma dizer o Bloco de Esquerda”, atirou Gonçalo Levy Cordeiro.

Joana Barata Lopes evocou o programa Revive de 2016, lançado pelo primeiro Governo de António Costa, para dizer que a resposta à questão do número de edifícios devolutos do Estado há muito devia ter sido dada.

A deputada do PSD não fugiu à ideia de criar alojamento estudantil “a custos controlados” - mas por via de uma parceria público-privada e em que existisse a possibilidade de esses espaços, vagos no período das férias de verão, fossem também utilizados para acolher turistas.

Porém não foi possível chegar a um consenso na mesa.