"IVA zero" nos alimentos essenciais já está em vigor. Veja aqui como os preços se estão a comportar

A medida que coloca 46 produtos essenciais com IVA zero entrou esta segunda-feira em vigor. Mas as compras de muitas famílias podem não incluir todos os produtos na lista do Governo e abarcar muitos outros.

Com a instabilidade que se tem sentido no preço dos alimentos nos últimos meses, ficamos com muitas questões por apurar: os 46 produtos na lista do Governo vão mesmo ficar mais baratos? E será que retirar o IVA destes produtos vai afetar outros?

Acompanhe-nos todos os dias e descubra connosco como vão evoluir os preços de um conjunto de produtos alimentares com e sem IVA zero.