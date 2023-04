Dois navios da Marinha partem numa longa missão. Golfo da Guiné “é zona de risco”

Daniela Boto é alentejana, tem 21 anos e é uma das poucas mulheres (seis) que seguem na missão do navio “NRP Setúbal” durante mais de quatro meses rumo a águas do continente Africano, no âmbito da iniciativa Mar Aberto, ao abrigo da qual a Marinha empenha meios face à insegurança marítima verificada no Golfo da Guiné.



Esta jovem, de estatura magra e sorriso fácil, está há cinco meses destacada no “NRP Setúbal” depois de ter terminado a recruta em 2021.

“Tenho expectativas altas, vou ter sempre saudades de casa, mas sei que vai passar rápido! Vim para a Marinha para vencer obstáculos e estar sempre preparada para vários cenários. Sempre gostei muito de navios e das Forças Armadas”, conta-nos com uma voz trémula e nervosa, mas com a certeza do que pretende nesta missão onde desempenha funções na área das comunicações e é responsável pela transmissão do serviço para terra.

Esta missão deverá percorrer 17 mil milhas (33 mil quilómetros), vai cruzar-se com 14 países, cerca de 20 portos diferentes e participar nas comemorações do dia de Portugal que este ano vão decorrer na cidade do Cabo na África do Sul.